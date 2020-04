Veel mensen willen bijspringen in de zorg, slechts klein deel inzetbaar

(foto: ZorgSaam)

Tot nu toe zijn er door ViaZorg 93 (voormalige) zorgmedewerkers geplaatst in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De reden waarom een derde van de geschikte kandidaten alsnog is afgevallen komt omdat ze het of thuis niet geregeld krijgen met bijvoorbeeld kinderopvang, of dat ze inmiddels corona-gerelateerde klachten hebben.

Besmettingskans groot

Ook hebben veel zorgmedewerkers zich gemeld die al in de zorg werken en graag meer uren willen draaien. Maar deze medewerkers zijn afgevallen, omdat het risico te groot is dat ze een besmetting die ze opdoen in het ziekenhuis meenemen naar hun andere werk. De extra medewerkers worden namelijk vooral ingezet op de speciale afdelingen waar corona-patiënten worden verzorgd.

Piek

ViaZorg verwacht dat de piek in de Zeeuwse ziekenhuizen op korte termijn komt. Daarom doen ze een herhaalde oproep aan mensen die beschikken over de juiste papieren en nu even zonder werk zitten om zich alsnog te melden.