Patinagroene Stationsbrug weer in gebruik

De Stationsbrug lag al terug op zijn plek, maar was nog niet open voor het verkeer. Vanaf vandaag wel. (foto: Omroep Zeeland)

Oplopende kosten en veel gesoebat over het wel of niet restaureren van de Stationsbrug. In eerste instantie leek de restauratie een routine-klus, maar de vondst van de kankerverwekkende stof Chroom-6 in oude verflagen veranderde alles.

Volgens de ramingen zou het opknappen in totaal 5,6 miljoen kosten in plaats van de eerdere geraamde 2 miljoen euro. Even werd er in het provinciehuis over gedacht om de brug te vervangen door een nieuw exemplaar, maar uiteindelijk werd daar toch niet voor gekozen.

De brug werd van zijn plek gehaald en Middelburg moest 'haar' brug ruim een half jaar missen.

Patinagroen

Bij de aannemer in Krimpen aan den IJssel werd de giftige stof van de brug gehaald en vervangen. En in plaats van het oude vertrouwde grijs, werd de brug in een nieuwe kleur gezet; patinagroen. Dezelfde kleur als de top van de Lange Jan.

Behalve een ander kleurtje is het houten dek van de brug vervangen door een stalen variant en is de aandrijving van de brug vernieuwd. Ook is er een nieuwe leuning op de brug geplaatst en is de elektrotechnische installatie aangepast.

'Feestelijke' opening

Aanvankelijk was het de bedoeling om van de ingebruikname een feestelijk moment te maken, maar vanwege het coronavirus ging dat niet meer door en werd de brug rond 09.00 uur vanmorgen opengesteld voor het verkeer. Dat gebeurde nadat gedeputeerde Harry van der Maas de opdracht gaf om de slagbomen van de brug te openen.

