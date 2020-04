75 jaar geleden stierf deze Syriër voor onze vrijheid

Kolonel Harold de Jong schreef een boek over de actie van Franse parachutisten in Drenthe, Operation Amherst, in april 1945. Om de komst van de Canadezen en Polen voor te bereiden moesten de Franse en Belgische soldaten voor verwarring zorgen, bruggen veilig stellen en contact met het verzet maken. Daarnaast moest er voor zoveel mogelijk onrust onder de Duitsers worden gezorgd.

Dramatisch verloop

Bij de Franse troepen zat de Syriër Ibrahim Azem. Syrië was een zogenaamd Frans protectoraat, en een aantal jonge Syriërs werden onderdeel van het Franse leger. De deelname van Azem aan Operation Amherst verliep dramatisch.

Allereerst landde zijn groep op de verkeerde plaats en brak één van de soldaten zijn benen. Een boer bracht hen vervolgens naar de plek waar ze zouden moeten landen. Maar onderweg werd de groep gesplitst en uiteindelijk kwam Azem met zes andere soldaten in een schuur terecht.

Levend verbrand

Daar werden ze verraden door zogenoemde Landwachters, die samenwerkten met de bezetter. De Duitsers openden vervolgens het vuur op de schuur die in brand vloog. Drie Fransen verbrandden levend, drie anderen, waaronder Ibrahim Azem, werden achter de schuur doodgeschoten. Eén Fransman wist te ontsnappen.

Franse para's in Drenthe (foto: Harold de Jong)

Aan de schuur is een herinneringsplaquette bevestigd, waarop de zes overledenen worden geëerd. Harold de Jong pluisde zoveel mogelijk de verhalen van Operation Amherst uit, en is geraakt door het hoofdstuk van Azem: "Wat me het meeste raakt is dat zo'n jongen, zo ver van huis, sterft voor de bevrijding van mensen die hij niet kent. Op een plek die helemaal vreemd voor hem is."

Ibrahim Azem ligt begraven in graf: 1, vak: A, rij: 3, op het ereveld van de militaire begraafplaats bij Kapelle. Om hem heen liggen andere koloniale soldaten uit Noord-Afrika. Uit onderzoek door historicus Jan Hey blijkt dat van al deze koloniale soldaten alleen bij Azem aantoonbaar is dat hij stierf tijdens gevechten in Nederland. Van de andere is het onduidelijk waar ze precies zijn omgekomen.

Drie geloven, één doel

Harold de Jong heeft het graf van Azem bezocht in Kapelle. Hij merkte bij dat bezoek iets bijzonders op: "Wanneer je voor het graf van Azem staat zie je vlakbij het graf van Jean Simon, een Jood. Hij stierf ook tijdens Operation Amherst, net als een aantal christelijke Fransen die weer een stukje verderop liggen begraven." Al deze slachtoffers aanbaden een ander God, maar desondanks hadden ze in april 1945 allemaal hetzelfde doel.