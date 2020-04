Van babbelaars maken tot puzzelen: met deze Zeeuwse tips is thuisblijven een eitje

Met deze Zeeuwse tips verveel je je thuis niet (foto: Omroep Zeeland)

Raad de Zeeuwse plaats

Puzzeltijd! Wij hebben met emoji verschillende Zeeuwse plaatsnamen uitgebeeld. Weet jij bijvoorbeeld wat we bedoelen met een koe en een uitgestoken hand. De eerste opgave:

Uitgepuzzeld? Goed nieuws, we hebben nog meer emoji-puzzels voor je:

- Emoji puzzel 2

- Emoji puzzel 3

Kleur en ontspan!

Wist je dat kleuren voor veel mensen ontspannend werkt? Even met maar één ding bezig zijn en je verstand op nul zetten. Dus haal die kleurpotloden maar van zolder of uit de kast van je kinderen. Download onze Omroep Zeeland-kleurplaat, print 'm uit en kleuren maar!

De kleurplaat ingekleurd? Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Laat het ons zien, bijvoorbeeld via een bericht op Facebook.

Cursus Zeeuws

Hoeiendag zeg, oemoemenoe? Er zijn mensen die ervoor kiezen om, nu ze vaker thuis zijn, een cursus Engels, Duits, Spaans of Italiaans te volgen. Wij stellen voor om te beginnen met een cursus Zeeuws. Want de Zeeuwse taele is de mooiste taele van oalemaele. Het voordeel van de cursus is dat je zelf kunt bepalen wanneer je met welk onderdeel aan de slag gaat. We beginnen met les 1: Zeeuws voor tuusbluuvers.

Wil je een echt pro worden op het gebied van de Zeeuwse taele worden? Dit zijn de vervolglessen:

- Les 2

- Les 3

- Les 4

- Les 5

- Les 6

- Les 7

- Les 8

Denk je het Zeeuws goed onder de knie te hebben? Dan is het tijd voor een test. In dit eindexamen Zeeuws test je je kennis.

Trump in 't Zeeuws

Zo'n Zeeuwse cursus doe je niet voor niks. Want wist je dat ook Donald Trump, Shrek en Harry Potter uitstekend Zeeuws spreken? Kijk (en luister vooral) naar dit filmpje. Of je nu de Zeeuwse cursus hebt gevolgd of niet, zet het filmpje op en je loopt het hele paasweekend met een glimlach op je gezicht.

De credits voor veel van deze filmpjes gaan naar Willem-Jan Bek uit Kwadendamme. Bek deelde zijn filmpjes met zijn vrienden en binnen korte tijd werden de filmpjes van Trump, Shrek en Harry Potter ongekend populair.

Zeeuwse babbelaars

Van het puzzelen, kleuren en thuiswerken krijg je trek! En wat is er dan leuker om alleen of met het gezin een Zeeuwse lekkernij te maken? In dit filmpje zie je hoe je op een eenvoudige manier authentieke Zeeuwse babbelaars maakt. Wij garanderen: je hebt er het hele paasweekend (en misschien ook nog daarna) plezier van. Wat je nodig hebt: witte basterdsuiker, azijn, margarine of roomboter, een bouillonblokje en spierballen.

Trugkieke trugkieke

Alle populaire series van dit moment al bekeken? Dan nemen we je voor nu even mee terug in de tijd. De meest bekeken afleveringen van Trugkieke hebben we voor je op een rij gezet. We nemen je mee naar de ijskoude winter van 1963, de tewaterlating van de Willem Ruys, de oorlog en de Watersnoodramp.

Haal het geluid van de Zeeuwse kust in huis

Het is niet de bedoeling dat er grote groepen mensen bij elkaar komen. Ook niet op het strand. Sterker nog: wegen naar het strand kunnen afgesloten worden als het te druk wordt. Gelukkig is daar een oplossing voor. Klik onderstaand fragment aan, sluit je ogen en je waant je aan de Zeeuwse kust.

Krijg je geen genoeg van het Zeeuwse geluid? Neem dan eens een kijkje op de Soundcloud-pagina van het geluid van Zeeland. Je haalt het geluid van bruinvissen, bronstige herten, zingende vogels, een Zeeuwse regenbui en het windorgel met één muisklik in je huiskamer.

Tocht naar de overkant met de PSD-veerboot

Zet de erwtensoep en het broodje kroket maar alvast klaar, want we gaan met de PSD-veerboot naar de overkant. De tocht moeten we al zeventien jaar mensen, maar in dit artikel beleef je het tochtje naar de overkant gewoon nog een keer.