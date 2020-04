Ook Zeelandia Middelburg doet verzoek tot promotie

(foto: Orange Pictures)

Zeelandia Middelburg stond na zestien wedstrijden spelen bovenaan in de competitie met drie punten voorsprong op het zaterdagteam van Vlissingen. Dit was het eerste seizoen dat Zeelandia Middelburg in de zaterdagcompetitie speelde.

Door het stopzetten van de competitie is de club volgend jaar opnieuw veroordeeld tot het spelen in de 4e klasse. "Het stopzetten van de competitie is volgens de vereniging een zeer begrijpelijke maatregel. Het besluit van de KNVB om alle amateurploegen komend seizoen in dezelfde klasse uit te laten komen roept echter teleurstelling op", is te lezen in het persbericht.

De KNVB besloot op 31 maart vanwege de coronamaatregelen om alle competities stil te leggen. Ook werd duidelijk dat er geen eindstanden zouden komen, dus ook kampioenen, promoties of degradaties. Maar dat betekent niet dat in het nieuwe seizoen alles precies hetzelfde zal zijn als dit seizoen. In een brief die de KNVB heeft gestuurd aan alle clubs staat dat door fusies, wijzigingen van wedstrijddagen en het verdwijnen van clubs in verschillende competities een aantal plaatsen zijn vrijgekomen. Clubs die daarvoor in aanmerking willen komen kunnen dat tot 1 juni melden bij de bond.

Kloetinge

Zeelandia Middelburg is niet de eerste Zeeuwse ploeg die een promotieverzoek heeft gedaan. Donderdag werd bekend dat ook Kloetinge graag wil promoveren. Zij waren tot het opschorten van de competitie de koploper in de 1e klasse en willen graag naar de hoofdklasse.

RCS

Ook zaterdag derdeklasser RCS uit Oost-Souburg heeft een verzoek voor promotie ingediend bij de bond. Opvallend want RCS staat achter koploper Luctor Heinkenszand op de tweede plaats en heeft geen periodetitel op zak.

"De eerste twee seizoenen zijn we nipt achter Arnemuiden en Yerseke geëindigd", zegt voorzitter Ron van Rosevelt. "Vorig seizoen eindigden we ook in de top vijf en dit seizoen strijden we om het kampioenschap met Luctor Heinkenszand. Tegen die ploeg hadden we nog moeten spelen op eigen veld."

