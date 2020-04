Crisis zorgt voor saamhorigheid tussen ondernemers in Oostburg

In de stoffeerderij van Rik van Immerzeel is het stil. De deur gaat enkel op afspraak open omdat het aantal klanten te verwaarlozen is. "De opdrachten lopen drastisch terug en daarmee ook het inkomen. Als dit zo doorgaat vrees ik dat er hoe dan ook veel bedrijven om gaan vallen."

Geen Belgen en geen toeristen

Ook het feit dat er geen Belgen meer mogen komen en geen toeristen zijn wordt gemerkt. Zoals een paar deuren verder bij een kaas- en delicatessenwinkel Good and Tasty van Berry Akster: "Dat zorgt normaal voor de helft van onze klanten. Daarnaast doen we ook veel geschenkenpakketten. Dat ligt natuurlijk ook helemaal stil. Het is een moeilijke tijd maar dat is het natuurlijk voor iedereen."

We hebben aan de ene kant de tunnel en aan de andere kant heb je België en daar zijn de grenzen dicht. Gezondheidstechnisch zit je in een soort isolement, maar economisch zit je dat natuurlijk ook."" Berry Akster, ondernemer in Oostburg

Volgens Akster zit je qua gezondheid in Zeeuws-Vlaanderen nu redelijk goed: "We hebben aan de ene kant de tunnel. Daar klagen we altijd over maar nu is het wel fijn. Aan de andere kant heb je België en daar zijn de grenzen dicht dus gezondheidstechnisch zit je in een soort isolement. Maar economisch zit je dat natuurlijk ook. Normaal hebben we een miljoen toeristen per jaar maar dat zijn er nu nul."

De saamhorigheid neemt toe

Toch zien de ondernemers in Oostburg ook positieve kanten aan deze situatie. Er is meer contact met de andere ondernemers. "De saamhorigheid neemt toe", zegt Van Immerzeel. "Wat we nu zien is dat ondernemers vooral elkaar helpen waar dat nodig is en dat er een soort verbroedering ontstaat." Akster onderschrijft dat gevoel: "Al is het soms maar een praatje over hoe het met iemand gaat. Meer is soms ook niet nodig."

Hopen op steun van de lokale bewoners

Met de ondernemers onderling zit het dus wel goed. Zonder toeristen hopen ze nu ook op de steun van de lokale bewoners. Akster: "Die toeristen komen deze zomer ook echt niet zomaar terug. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Daarom hopen we dat de lokale ondernemers niet vergeten worden en niet iedereen zomaar zijn spullen koopt bij de grote supermarkten, maar ook naar de lokale winkels gaat."