Zeeuwen vallen hun Belgische geliefden eindelijk weer in de armen

Nu lijken de regels wat versoepeld, wat Heleen Vogelaar uit Terneuzen en Herwig Mariën uit Antwerpen nog maar nauwelijks durven te geloven. Allebei gingen ze van hun kant uit naar een grensweg bij Zuiddorpe, om elkaar na drie weken weer in de armen te sluiten.

Bij de hereniging bij de grensovergang konden Heleen en Herwig hun tranen nauwelijks bedwingen. "Het is gelukt", riep Herwig blij uit voordat hij Heleen na drie weken weer omarmde.

Maatje

Ook Heleen is dolblij dat ze haar Vlaamse vriend weer kan aanraken. "Je mist toch je maatje na een lange week hard werken. Ik heb drie pubers thuis zitten. Dat is ook leuk, maar toch anders." Verder dan de ontmoeting bij de grensovergang bij Zuiddorpe durven Heleen en Herwig deze dag nog niet te gaan. "Het voelt alsof we hier een beetje illegaal bezig zijn", lacht Herwig.

De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid over de mogelijkheden om als Nederlander de grens met België over te steken om een partner te bezoeken. "Bij de ene grensovergang werd je doorgelaten en bij de andere niet. Sommige burgemeesters gaven wel toestemming, maar andere weer niet. Er was echt sprake van willekeur."

Toch tegengehouden

Deze week werd bekend dat de mogelijkheden voor Nederlanders om hun partner in België te bezoeken, worden verruimd. Ze moeten wel een officieel document overleggen waaruit de partners over en weer verklaren dat ze een duurzame relatie hebben, hoewel beide partners in twee aparte landen wonen. Toch wachten Heleen en Herwig het nog even af. "We lazen al meldingen uit Limburg dat mensen met zo'n verklaring toch nog steeds bij de grens teruggestuurd worden."