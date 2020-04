Woonboulevard: 'Pijnlijk, maar we gaan dicht met Pasen'

Woonboulevard Poortvliet dicht met Pasen (foto: Google Maps)

Het was voor directeur Hermen Bouman een pijnlijke beslissing, de dag waarop normaal gesproken bezoekers van heinde en verre naar de winkel kwamen om op hun vrije dag een nieuw bankstel uit te zoeken, om dicht te blijven. "Het lastige is dat we helemaal niet kunnen inschatten hoeveel mensen er onder de huidige omstandigheden naar de winkel zouden komen. Daarom kunnen we ook niet inschatten welke maatregelen we moeten nemen."

Veiligheid

Hoewel er, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, nog altijd ruimte is in de winkel voor 2000 bezoekers, heeft de directeur besloten om het zekere voor het onzekere te nemen. "Het is echt uit veiligheidsoverweging dat wij deze keuze maken. We willen ten alle tijden de veiligheid van onze klanten en ons personeel kunnen waarborgen."

Directeur Hermen Bouman vond het een moeilijke beslissing (foto: Omroep Zeeland)

Morres

Morres in Hulst gaat alleen op Tweede Paasdag open, maar hanteert wel regels om aan de maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen voldoen. Zo mogen er maar 25 bezoekers tegelijk in de winkel en zal daarop aan de deur gecontroleerd worden.