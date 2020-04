Boze jaarplaatshouders Nieuwvliet dagvaarden Roompot

(foto: Omroep Zeeland)

In december zei Roompot de huur op van in totaal zo'n 200 jaarplaatsen op hun parken in Breskens en Nieuwvliet. In plaats van plekken verhuren voor stacaravans en chalets wil het bedrijf daar in totaal 150 luxe bungalows bouwen.

Bewuste keuze

De Belangenvereniging Pannenschuur (BVP) heeft Roompot tot halverwege april de tijd gegeven om te reageren op de dagvaarding. Doen ze dat niet, dan stapt BVP naar de rechter. BVP vertegenwoordigt alleen de huurders in Nieuwvliet en niet in Breskens.

De mogelijke gang naar de rechter is een bewuste keuze, legt Cees Koedijker voorzitter van BVP uit. "We hadden ook naar de geschillencommissie kunnen stappen, maar die toetsen alleen of de Recron-voorwaarden zijn gehanteerd", legt hij uit. "En dat is hier strikt genomen wel het geval."

Aanklacht

Waar Koedijker tegen ageert is de manier waarop Roompot om is gegaan met de belangen van de jaarplaatshouders. "We kregen pas in december te horen dat we een jaar later weg moesten zijn." In zijn ogen had dat veel eerder kunnen gebeuren, want de plannen om bungalows te bouwen, moesten volgens hem veel eerder bekend zijn geweest op het hoofdkantoor.

BVP wil Roompot aan hun belofte houden uit 2016. Toen stelde het bedrijf de huurders in Nieuwvliet gerust dat het caminggedeelte 'de komende vijftien jaar een camping en stacaravanpark blijft.' Roompot liet hierop eerder al weten dat ze hiermee bedoelden dat het bestemmingsplan niet zou worden gewijzigd voor dit gebied, maar de invulling wel.

Verder hekelt de belangenvereniging de communicatie tussen het parkmanagement en het hoofdkantoor. De parkbeheerders werden volgens BVP in het ongewisse gelaten, terwijl het hoofdkantoor wel degelijk wist wat er speelde of aan zat te komen.

Geschiedenis

De opzegging viel de huurders in Breskens en Nieuwvliet rauw op hun dak, zeker voor zo'n 70 tot 80 huurders die recent nog een nieuw chalet hadden gekocht. Die investering deden ze pas nadat ze de bevestiging van het parkmanagement kregen dat er geen herstructurering zou plaatsvinden. De schade loopt voor sommige huurders op tot 90.000 euro.

In de mail uit september staat dat er niks bekend is over eventuele veranderingen op het park (foto: Omroep Zeeland)

Roompot liet hierop weten het sterk te vinden dat er niks over de toekomstplannen bekend zou zijn. Toen emails opdoken waarin het parkmanagement schrijft dat er niks gaat veranderen, stelde het bedrijf de verklaring bij naar 'dat het parkmanagement wellicht niet op de hoogte was.'

Stikstof

Later kwam Roompot nog met een uitgebreidere verklaring waarin ze schreven dat de stikstofcrisis de oorzaak was van de late mededeling. Lange tijd was onduidelijk of de bouw van de bungalows door kon gaan, omdat onbekend was of er niet teveel stikstof bij vrij zou komen. Toen dat niet het geval bleek te zijn, zijn de plannen bekend gemaakt.

Roompot was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar op de dagvaarding.

