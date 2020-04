Minder sterfte in Zeeland dan in de rest van het land

Het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Met oversterfte wordt bedoeld dat er meer mensen overlijden dan gemiddeld. In Zeeland waren er in de eerste tien weken, voor het coronavirus hier aankwam, gemiddeld 84 sterfgevallen per week. Nadat het coronavirus hier de eerste besmettingen veroorzaakte, stierven in onze provincie 88, 93 en 87 mensen per week. Deze week waren er tot nu toe 86 sterfgevallen, geschat wordt dat dit nog oploopt tot 99.

Landelijke situatie

Er is dus wel sprake van een toename, maar die stijging is licht, vergeleken met de landelijke situatie. Deze week wordt het landelijke aantal overledenen geschat op ongeveer 5.100 personen. Dat zijn er in deze week ongeveer 2.000 meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Vorige week overleden er 4.425 personen, dat zijn er 1.300 meer dan het gemiddelde.

Wat in Zeeland vooral opvalt, is het sterftecijfer in de gemeente Tholen. Op basis van aantallen bevestigde besmettingen en ziekenhuisopnamen is Tholen de grootste brandhaard in Zeeland op dit moment, maar als je naar de sterftecijfers kijkt dan ontstaat er een ander beeld. In de gemeente ligt de sterfte de afgelopen drie weken juist lager dan je op basis van de coronacijfers zou verwachten.

Ondersterfte op Tholen

Vorige week was er zelfs geen sprake van oversterfte, maar van ondersterfte. Er overleden 27 procent minder Tholenaren dan gemiddeld. De week daarvoor was er een oversterfte van 45 procent en weer een week eerder was er een ondersterfte van 9 procent. Ter vergelijking: op Noord-Beveland was er in diezelfde drie weken sprake van een oversterfte van 100 procent, een ondersterfte van 50 procent en 0 procent. En in Goes was er toen sprake van 44 procent ondersterfte, 170 procent oversterfte en 10 procent ondersterfte.

Dit alles laat zien dat de sterfte in Zeeland door het coronavirus tot nu toe relatief meevalt. Dat terwijl de oversterfte op dit moment het meest nauwkeurige beeld van de situatie schetst. Het aantal bevestigde besmettingen zegt niet veel meer, omdat er lange tijd nauwelijks werd getest vanwege een gebrek aan testmateriaal en mankracht. Mede om die reden besloot de GGD Zeeland ook geen dagelijkse besmettingscijfers meer te publiceren.

Een test op het coronavirus in het laboratorium in Roosendaal (foto: ANP)

Ook het aantal bevestigde sterfgevallen was niet volledig, omdat coronapatiënten die niet naar het ziekenhuis werden gebracht om op de ic beademd te worden, bijvoorbeeld omdat ze daarvoor te zeer verzwakt zijn, niet getest worden en dus ook niet worden meegenomen in de vermelde sterfgevallen. Huisartsen in Brabant waarschuwden eerder dat het daadwerkelijke aantal sterfgevallen door het coronavirus daar veel hoger ligt dan de cijfers van het RIVM doen vermoeden.

Dat blijkt ook uit de sterftecijfers van het CBS. Het sterftecijfer in Noord-Brabant ligt deze week tot nu toe op 932, verwacht wordt dat het nog boven de 1.000 uitkomt. Dat terwijl er gemiddeld 481 mensen per week overlijden in de provincie. Vorige week stierven er in Brabant 964 mensen.

Een heel ander beeld

Hier in Zeeland ontstaat er dus een heel ander beeld: de toename in het aantal sterfgevallen valt in het niet, vergeleken met de Brabantse sterftecijfers. Betekent dat dan ook dat het hier allemaal wel meevalt? Dat hoeft niet. Er zijn wel degelijk tientallen mensen aan het virus bezweken.

Daar zitten schrijnende verhalen tussen, van mensen die op een vervelende manier om het leven komen, langzaam stikkend door het slijm in hun longen. En ook volgens de coronapatiënten die aan de beademing hebben gelegen is het coronavirus op zijn zachtst gezegd geen pretje. Maar wanneer er puur naar de oversterfte gekeken wordt, lijkt het erop dat het coronavirus tot nu toe hier in Zeeland relatief weinig mensen het leven heeft gekost.