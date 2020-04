Westenbrink kwam achter het verhaal van Azem toen hij op een herinneringsplaquette op een boerderij in Zeyerveld de namen las van soldaten die daar op 10 april 1945 waren omgekomen. De soldaten van het Franse leger, waaronder de Syriër, stonden tegenover een Duitse overmacht, nadat ze verraden waren door Landwachters. Ze wisten twintig Duitsers te doden voordat ze zelf, op één na, omkwamen.

Het liedje dat Westenbrink schreef kwam ter plekke in hem op: "Het verhaal is niet geheel waarheidsgetrouw. Ik liet mijn fantasie de vrije loop over hoe Azem en zijn mede-soldaten waren omgekomen. Pas later hoorde ik hoe het precies is gegaan."

De Syriër Ibrahim Azem

Veur hum zing ik dit requiem

Zien naam stiet op een stien vermeld

Hij sneuvelde in Zeyerveld

't Was tien april een lentedag

Hij wus niet iens waor Drenthe lag

Hij wus niet iens wat vrijheid was

En hij was bange Requiem voor Ibrahim Azem door Frans Westenbrink

Westenbrink zegt dat Ibrahim Azem hem veel heeft bezig gehouden: "Zo'n jong, dat hier gedropt wordt en vervolgens doodgeschoten. Dat maakt indruk." Hij is van plan om ooit nog eens naar Kapelle te gaan om het graf van Azem te bezoeken.

Lied in nieuw jasje

In Drenthe wordt uitgebreid stil gestaan bij het feit dat Operation Amherst 75 jaar geleden plaatsvond. Kolonel Harold de Jong schreef een boek over de operatie, met ook het verhaal van Ibrahim Azem er in. Tijdens de boekpresentatie werd het requiem van Frans Westenbrink voor de Syriër uitgevoerd in een nieuw jasje door de Serenade Sisters. Zo wordt de naam van enige Syriër die op het kerkhof in Kapelle ligt nog steeds levend gehouden.

Interview met Frans Westenbrink

