Delta Ride for the Roses verzet naar 2021

Delta Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Tot en met 1 juni zijn evenementen verboden, maar de organisatie van de Delta Ride for the Roses wacht een eventuele verlenging van de maatregelen niet af. Volgens organisator Ben de Reu zijn er te veel onzekerheden om het evenement in juni te organiseren. "Daarna hebben we gekeken naar een verplaatsing naar bijvoorbeeld september. Maar dan zijn er waarschijnlijk zoveel evenementen, dat het dringen wordt. Bovendien denk ik dat onze doelgroep, die voor een deel uit kwetsbare mensen bestaat, terughoudend gaat zijn om kort na de coronacrisis aan het evenement mee te doen. Daarom hebben we gekozen voor een verplaatsing naar 2021."

Het evenement wordt nu in het tweede weekend van juni in 2021 verreden. De Ladies Ride is op vrijdag 11 juni, de Delta Ride op zaterdag 12 juni.

Kruisen in de tunnel

Fietsers die zich al hadden ingeschreven zijn automatisch voor de editie in 2021 aangemeld. De Delta Ride for the Roses zou dit jaar tegelijkertijd vanuit Goes en Terneuzen vertrekken. De deelnemers zouden elkaar kruisen in de Westerscheldetunnel.