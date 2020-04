Afscheid van de Zeeuwse leeuw zondag op tv

Johnny Hoogerland (foto: Omroep Zeeland)

De carrière van wielrenner Johnny Hoogerland uit Langeweegje was er één met hoogte- en dieptepunten. Zijn grootste succes haalt Hoogerland in 2013 als hij Nederlands kampioen wordt. Het diepste dal is een ongeval in Spanje waarbij hij wordt aangereden door een auto. Het ongeluk kent een diepe nasleep; Hoogerland wordt mentaal nooit meer de oude en hangt na drie mindere jaren zijn fiets definitief aan de wilgen.

Nooit meer de oude

Niet de val in het prikkeldraad in de Tour de France in 2011, maar een ernstig ongeluk twee jaar later in Spanje is het keerpunt geweest in de carrière van wielrenner Johnny Hoogerland. "Ik ben daarna mentaal nooit meer de oude geweest." Dat vertelt Hoogerland in de documentaire Afscheid van de Zeeuwse Leeuw.

De maker van de documentaire Stefan Nijpjes volgde Hoogerland tijdens zijn laatste wedstrijd als profwielrenner, in Putten-Kapellen. In de documentaire Afscheid van de Zeeuwse Leeuw blikt hij aan de hand van drie fragmenten terug op zijn loopbaan.

Documentairemaker Stefan Nijpjes over Johnny Hoogerland

Heldenstatus

Hoogerland werd in 2011 internationaal bekend toen hij door een auto werd aangereden in de Tour de France. Hij belandde in het prikkeldraad en hield aan de val 33 hechtingen over. Toch reed hij de Tour uit ondanks zijn verwondingen. Het leverde Hoogerland een heldenstatus op.

Vijf jaar later blikt hij terug. "Het is onderdeel van mijn carrière. Ik werd ineens een bekende renner." Een hevig geëmotioneerde Hoogerland krijgt na afloop van de etappe de Bolletjestrui als leider van het bergklassement. "Ik was toen in superconditie. Ik denk dat ik de Bolletjestrui heel lang had gedragen als ik niet gevallen was. Niet tot in Parijs, maar wel heel lang."

Van Zeeland naar Oostenrijk

Johnny Hoogerland woont niet meer in Zeeland. Begin 2018 verruilde hij het Zeeuwse Langeweegje voor het Oostenrijkse Velden am Wörthersee, waar hij samen met zijn vrouw een pension is begonnen en natuurlijk is het ook mogelijk om bij hen een fietsarrangement te boeken.