Dominee Afinus de Vries: 'Het zal een groot feest zijn als we weer samen mogen komen'

De stoelen van de 480 kerkleden van de Kruiskerk in Middelburg zijn sinds een paar weken leeg. Dominee Afinus de Vries preekt voor een lege zaal met camera's. "Dat is bijzonder om te doen, maar het went ook wel weer snel. Mensen zijn blij dat ze de kerkdiensten online kunnen volgen."

Veel kijkers volgen de dienst via internet

Dat er in een behoefte wordt voorzien, blijkt wel uit het aantal weergaven van de online-dienst van afgelopen zondag. Meer dan 750 keer werd de dienst bekeken. De Kruiskerk werkt samen met de Gasthuiskerk (christelijk gereformeerd) in Middelburg als het gaat om het in beeld brengen en uitzenden van de diensten op internet.

Toch enige interactie

Al zijn de kerkdiensten op afstand, toch is er sprake van enige interactie. Zo vroeg de dominee afgelopen zondag aan de kinderen om tijdens de dienst een tekening te maken. Aan het einde van de dienst konden ze die laten zien via een videoverbinding. "Dat hebben jullie mooi gedaan", zo liet de dominee aan de kinderen thuis weten.

Kinderen laten tijdens de online-dienst hun tekening aan de dominee zien (foto: Omroep Zeeland)

Voor een enkeling is het lastig om die online-diensten te volgen, zoals voor sommige ouderen. "Ik moet zeggen dat het meevalt, ook mensen van in de negentig hebben internet. Geweldig! Maar we hebben ook een vrouw van negentig die dat niet had en voor haar hebben we een tablet geregeld met een 4G-kaartje zodat ze toch kan meekijken."

Groot feest

Toch denkt dominee De Vries niet dat online-kerkdiensten de toekomst zijn. "Voor nu is het een mooie oplossing, maar je mist elkaar wel echt. Een hand geven, even vragen hoe het is. Samen bidden en zingen. Ik zie er naar uit dat het weer mag, dat wordt een groot feest."

Lege stoelen in de Kruiskerk in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tot die tijd verloopt veel contact via de telefoon of whatsapp. "Onze kerkgemeente is opgedeeld in kringen van tien tot twaalf adressen. Zij houden onderling contact en zorgen voor elkaar. We hebben natuurlijk ook zieken en mensen die eenzaam zijn. We hebben een kerklid gehad met het coronavirus, maar die is gelukkig aan de betere hand."