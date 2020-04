Hoe je nu tóch mee kan doen aan een hardloopwedstrijd

Het concept is simpel. Je loopt in een half uur een zo groot mogelijke afstand. De gegevens van die loop stuur je naar Roose door en die verwerkt het tot een klassement. "Vorige week donderdag ben ik er mee begonnen en we hadden gelijk zestig deelnemers", vertelt Jan Roose.

Geweldig

Een van die deelnemers is hardloper Erwin Harmes uit Nieuw- en Sint Joosland. Hij had in deze periode veel belangrijke wedstrijden op de planning staan, zoals de Marathon Zeeuws-Vlaanderen die volgende week zou zijn. "In deze tijd moet je dan toch iets verzinnen en wat Jan Roose nu doet, vind ik wel geweldig eigenlijk", zegt Harmes.

Volgens Harmes is het natuurlijk niet te vergelijken met een 'echte' wedstrijd. Hij vergelijkt het meer met een tijdrit. "Vroeger had je ook bijvoorbeeld de uurloop. Dat is een beetje hetzelfde als dit. Ik vind zoiets als dit wel wat hebben en van mij mogen ze het vaker doen."

Bescheiden houden

Of Jan Roose het vaker gaat organiseren, is nog maar de vraag. Hij wilt de wedstrijd het liefst een beetje bescheiden houden. "Ik voer alles handmatig in. Dus als er meer dan honderd mensen meedoen, wordt het wel een beetje veel om bij te houden", vertelt Roose.

Voorlopig staat Harmes bovenaan de ranglijst van de wedstrijd. Hij legde in een half uur 9,2 kilometer af.