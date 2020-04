Als het strand even voor je alleen hebt... leegte bij Domburg op zonnige zaterdag

"Het voelt een beetje als een dorp na een aanval met een neutronenbom", vat Willem Spekhorst het doodstille Domburg samen. "Ik heb tussen het strand van Oostkapelle en Domburg precies drie mensen geteld op het hele strand, zo rustig is het ongetwijfeld nog nooit geweest." Iets verderop zit Nathalie Montauban in haar eentje onder een parasol terwijl haar vriend en baas de vishengels uitgeworpen hebben.

'Normaal het drukste weekend van het jaar'

"Het is best wel apart", zegt ze. "Normaal is het paasweekend het drukste weekend van het jaar en nu is het leeg..." Ze werken in de horeca. "Anders waren we nu keihard aan het knallen, dus het is wel een beetje dubbel. Ontzettend jammer dat we dit nu mislopen, maar aan de andere kant stiekem ook best lekker om Pasen thuis te vieren. Je kan wel even tot rust komen."

Betty van Straaten laat haar hond twee keer per dag uit. (foto: Omroep Zeeland)

Ook Betty van Straaten uit Domburg is blij dat het zo rustig is. Met haar tachtig jaar zou ze zich anders niet meer buiten durven begeven, en dat is toch lastig als je een hond hebt. "Ik dacht, er zijn toch altijd mensen die zich niet aan de regels houden, maar het valt heel erg mee." Twee keer per dag laat ze haar hond uit, nu in de duinen rond het Badhotel. "Het is heel stil, gelukkig maar. Dit is goed te doen."

'We wilden er toch even uit'

Bij Dishoek is het een uur later, rond half drie, iets drukker dan in Domburg, maar anderhalve meter afstand houden kost ook hier geen enkele moeite. Vader Jebbe en zoon Xaf lopen net het strand af. "We zijn met z'n tweeën gaan vissen omdat we er toch even uit wilden. Zoals je ziet, het is goed te doen." De mannen hebben wat mossels gevangen. "Voor op de bbq van vanavond."

De parkeerplekken aan de kust waren nóg leger dan de stranden. De verbodsborden en dranghekken die bij veel parkeerplaatsen uit voorzorg waren neergezet, waren in ieder geval vandaag nog niet nodig.

De dranghekken stonden bij veel parkeerplaatsen al klaar. (foto: Omroep Zeeland)

Ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink blikt tevreden terug op deze eerste dag van het lange paasweekend. "Met dit warme weer houden de Zeeuwen gelukkig het hoofd koel. We zien dat ze meestal thuis blijven en als ze naar buiten gaan dan zoeken ze de drukte niet op."

