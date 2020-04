VRZ tevreden: 'Met het warme weer houden de Zeeuwen het hoofd koel'

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Van tevoren waren er zorgen over de strenge regels op Goeree-Overflakkee, waar alle stranden zijn gesloten. "We waren bang dat de drukte zich zou verplaatsen naar de stranden van Schouwen-Duiveland, maar ook dat bleek mee te vallen."

'Ronjde gefietst'

Lonink is naast voorzitter van de veiligheidsregio ook burgemeester van Terneuzen en volgens hem heeft de aanpak van het grenstoerisme in Zeeuws-Vlaanderen ook zijn vruchten afgeworpen. "Ik heb zelf in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een rondje gefietst vandaag en ik zag vooral veel mensen alleen fietsen of hoogstens met zijn tweeën. En ook wat betreft de aantallen motorrijders viel het me mee."

Voorzitter Jan Lonink van VRZ tevreden over eerste dag paasweekend

Vorig weekend was het wel erg druk in met name Zeeuws-Vlaanderen met wielrenners en motorrijders. Zeeland heeft daarom besloten om Belgische motorrijders en wielrenners te weren bij de grens. Dat het nu rustiger is, is volgens Lonink ook logisch. "Toeristen mogen hier niet overnachten, ze kunnen niet op een terrasje gaan zitten, ze kunnen zelfs nergens naar de wc. Het is dus niet gek dat men wegblijft", aldus de veiligheidsregiovoorzitter.

Eigen verantwoordelijkheid

De enige plekken waar het wel drukker was dan normaal dat waren de supermarkten. Maar Lonink ziet dat de ondernemers daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. "Wellicht ook omdat zelf ook inzien dat het anderhalve meter afstand houden de komende periode nog aanblijft en dat ze dan dus maar beter ervoor kunnen zorgen dat dat goed gebeurt in hun zaak."

Een ander aandachtspunt is jongeren die 's avonds elkaar opzoeken om ergens te 'hangen'. "Dat zien we wel, dat er 's avonds veel boetes uitgedeeld worden. Dat is jammer, vooral ook voor die jongeren zelf. Want het gaat om flinke boetes."

Oproep aan jongeren

Voorlopig blijven de politie en de boa's streng controleren, dus is de oproep aan de jongeren volgens Lonink duidelijk. Houd afstand, dat is niet alleen beter voor de maatschappij, maar dus vooral ook voor je eigen portemonnee.

