Topsport in Domburg: 225 paasontbijtjes bezorgen in een halfuur

Net als voor bijna alle andere horeca-ondernemers zijn het moeilijke tijden voor De Domburgsche Bier- en Melksalon in Domburg. Met Pasen is het er altijd volle bak, maar dit jaar geen rijen met toeristen. Door het idee om de paasontbijtjes dan maar naar de mensen toe te brengen, is het toch nog best druk voor de biologische eet en drinkwinkel.

'Zeven auto's en zes bakfietsen op pad'

"We zijn vanmorgen om vijf uur begonnen met het snijden van fruit, het persen van jus d'orange en het vullen van de zakken met verse producten", vertelt Sala. "En deze week hebben al veel tijd aan de voorbereidingen besteed. Er gaan zeven auto's en zes bakfietsen op pad straks. Dus we hebben ook een heel logistiek plan gemaakt."

Verslaggever Jan-Jaap Corré was vanmorgen vroeg bij het inpakken van de paasontbijtjes

Heel Walcheren

Sala had gehoopt om rond de dertig ontbijtjes te kunnen verkopen, maar het werden er veel meer. "In Domburg gingen we dat aantal al ruim voorbij, maar we hebben bestellingen van over heel Walcheren. Van Middelburg tot Westkapelle en van Oostkapelle tot Ritthem. Ik ben de mensen heel dankbaar voor al die bestellingen."

Mark de Jong van De Domburgsche Bier- en Melksalon bezorgt een paasontbijt (foto: Omroep Zeeland)

Haar vriend Mark de Jong is een van de bezorgers die op een bakfiets door het dorp fietst om de bestellingen te bezorgen. Bij zijn eerste adres wordt hij met open armen ontvangen. "Dit is de beste manier om de dag te beginnen", zegt Boy Passenier terwijl hij op anderhalve meter afstand het paasontbijt is ontvangst neemt. De Jong moet vervolgens snel verder, want aan alle klanten is een ontbijt tussen 8.00 en 8.30 uur beloofd.

Andere tijden

Hoewel het een noodgreep is, wil de Domburgse horecazaak in de toekomst meer gaan bezorgen. "We denken daar veel over na", zegt Sala. "We hopen dat we komende zomer weer open kunnen, maar ook als dat het geval is zal er veel veranderen. Het liefst waren we natuurlijk gewoon doorgegaan, maar het geeft ook wel energie om over nieuwe mogelijkheden na te denken. De eerste 225 ontbijtjes zijn in ieder geval bezorgd én binnen de tijd."