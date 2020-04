Bezoekers houden zich keurig aan de coronamaatregelen in Schouwse natuurgebieden

"Ik vind dat de mensen zich tot op heden voorbeeldig gedragen en ik hoop dat dat zo blijft", zegt boswachter Leo Bronder. Ook vanochtend keek Bronder uit over een lege parkeerplaats. "Er staan pakweg tien auto's op dit moment en als dat zo blijft, mogen we niet mopperen", zegt Bronder aan het begin van z'n patrouille.

'Heel voorbeeldig'

Iets verderop in de boswachterij, op een knooppunt van wandelpaden vlakbij de uitkijktoren, is geen kip te bekennen. "Net alleen op het verharde stuk wat hardlopers en mensen die de hond uitlaten, maar die verspreiden zich op dit moment over het terrein. Heel voorbeeldig", aldus een opgetogen boswachter.

De excursieschuur van de Boswachterij Westenschouwen is dicht vanwege het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

De laatste stop van de ronde van Bronder is de excursieschuur in Westenschouwen. Normaal gesproken ziet het daar zwart van de wandelaars, ook omdat het de doorgang is naar de duinen en het strand. Op deze paasochtend is daar echter niets van te zien. "Het is echt onwerkelijk stil", verzucht Bronder. "Normaal gesproken loop je met dit soort dagen hier in de file."

Deur op slot

Normaal gesproken is de excursieschuur open om voorlichting te geven aan bezoekers over wat er groeit en bloeit in het gebied. Nu is de deur op slot en zijn de vrijwilligers vanwege het coronavirus naar huis gestuurd. "Die mensen zijn vrijwilliger, die moet je niet blootstellen aan heel veel bezoekers", legt Bronder uit.

Het was vandaag 'onwerkelijk rustig' in de Boswachterij Westenschouwen (foto: Omroep Zeeland)

Tevreden

In de loop van de middag werd het wel iets drukker in de boswachterij, maar de bezoekers hielden zich volgens Bronder vandaag allemaal netjes aan de coronamaatregelen. Van zijn collegae hoorde de boswachter dezelfde geluiden over bezoekers op de Brouwersdam en van de Grevelingen. "Ik ben heel tevreden", sluit Bronder af.