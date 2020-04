DJ Ninety Two presenteert radioshow vanuit huis

Nick heeft thuis een eigen studio en wilde op de één of andere manier de connectie behouden met zijn volgers en fans. "Ik presenteer elke vrijdag- en zaterdagavond online het radioprogramma 'La beat Boutique' vanuit m'n huis. Op deze manier hou ik toch contact met mijn publiek. En dat is in deze tijd erg belangrijk."

Het is niet voor 't eerst dat hij met radio in aanraking komt. Nick had in het verleden in Antwerpen ook al een programma en vond dat erg leuk om te doen. "Doordat ik het te druk kreeg met optredens, ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt."

De clubs waar hij normaal gesproken elke week draait zijn al een aantal weken dicht en alle bedrijfsfeesten en festivals zijn ook tot 1 juni geannuleerd. "Dus nu ik thuis zit zonder werk, heb ik weer alle tijd om het op te pakken."

Ik ben grootgebracht met muziek en had als kind al een platenspeler, waarmee ik op feestjes plaatjes draaide." Nick Meedendorp - DJ Ninety Two

Het radioprogramma is een interactieve show die DJ Ninety Two samen met een collega presenteert. "Wat ik vooral belangrijk vind is de interactie met de luisteraar. Ze kunnen chatten en verzoekjes aanvragen. En 'La beat Boutique' staat voor de winkel van de beat. Niets is te gek en alles kan in deze show. Oud, nieuw, mainstream of iets onbekends, het komt allemaal voorbij. En ik probeer het publiek mee te nemen op deze muzikale reis."

Een draaitafel in een club (foto: DJ Ninety Two)

Nick was acht jaar toen hij al begon met plaatjes draaien. Hij komt uit een muzikale familie. Zijn vader speelde in een band en zijn opa had een eigen piratenzender. "Ik ben grootgebracht met muziek en had op jonge leeftijd al een platenspeler, waarmee ik op feestjes plaatjes draaide. Eigenlijk is het toen allemaal begonnen."

Geen opleiding gevolgd

Nick heeft geen opleiding gevolgd tot professioneel DJ. "Ik heb er wel over nagedacht, maar heb toch gekozen voor de opleiding marketing/communicatie. En daar heb ik nu nog steeds wat aan. Maar ik ben dus, zoals ze dat met een moeilijk woord noemen, een autodidact. Oftewel, ik heb het mezelf aangeleerd."

DJ Ninety Two (foto: Nick Meedendorp)

Ondanks dat hij zich niet verveeld is het wel erg wennen voor hem om al wekenlang thuis te zijn. "Ik heb in die twintig jaar nog nooit zo lang thuis gezeten als nu. Het is lekker om een keer op zaterdagavond op de bank te liggen, maar ik ben altijd gewend om in het weekend te werken en dat maakt het vreemd. Je mist toch de spanning van een optreden en het sociale aspect.

Moed houden

Aan de andere kant begrijpt hij volkomen dat deze maatregelen zijn genomen en heeft hij er vrede mee. "De wereld heeft een harde klap gekregen. Overal is de rem opgezet, met geld verdienen, het onderhouden van relaties en het maken van toekomstplannen. Gelukkig heb ik in de afgelopen jaren veel gewerkt en een buffer kunnen opbouwen, maar dat geldt niet voor iedereen. We moeten dus moed houden, positief blijven en de connectie zoeken met elkaar."

