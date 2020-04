Schoenen en skates vliegen over de toonbank, maar niet iedereen juicht

Bedrijfsleider Sico Poortvliet van Koole Sport uit Middelburg is verbaasd. "Sinds drie weken gaat de verkoop van skates keihard." Hoewel de winkel dicht is weten de klanten Koole te vinden via het internet.

Volgens Poortvliet is de omzet ten minste verdubbeld. De klanten zijn sporters die hun andere sport nu niet kunnen uitoefenen, maar ook beginners die ook het binnen zitten willen afwisselen met beweging buiten. Poortvliet zag de vraag al van tevoren aankomen en zorgde voor genoeg voorraad.

Aanleiding is minder prettig

Qua schoenen loopt het bij Koole ook wel wat harder, maar omdat de winkel bekend staat om het persoonlijk advies en de testbaan, wordt er alleen via het internet verkocht. Hoe dan ook, het zijn verkooptechnisch prima dagen voor Koole. Sico Poortvliet heeft er wel dubbele gevoelens bij. "Het is natuurlijk fijn om veel te verkopen, maar de aanleiding is minder prettig."

Sjoerd Barends in Goes helpt klanten in zijn zaak (foto: omroep zeeland)

Bij Sjoerd Barends in Goes zijn er de afgelopen tijd zestig procent meer hardloopschoenen verkocht. Ook hier veel beginners en teamsporters die hun ei niet kwijt kunnen op het ogenblik. En ook de kleine fitness spullen zijn niet aan te slepen. Maar Barends staat niet te juichen. "Waar ik aan de ene kant wat meer verkoop, is aan de andere kant alles ingestort." Hij zegt dat de extra inkomsten van de schoenen niet opwegen tegen het verlies op de andere sporten.

Koop lokaal!

Daarnaast is er van de gewilde artikelen haast niets meer te verkrijgen. De leveranciers kunnen de vraag niet meer aan. De toename in verkoop van schoenen is volgens Barends een pleister op de wonde. "Het gaat ons niet redden wanneer de crisis nog veel langer duurt. Daarom doe ik een beroep op de mensen van Goes en omstreken. Niet alleen voor mij, maar ook voor andere ondernemers: Koop lokaal."