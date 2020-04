Eén nieuw sterfgeval, maar geen nieuwe opnamen door coronavirus

(foto: Omroep Zeeland)

Uit welke plaats of gemeente de overleden persoon komt, is niet door het RIVM bekendgemaakt.

Uit de cijfers blijkt dat er geen nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 123 Zeeuwen opgenomen.

Wel is het aantal mensen dat besmet is met het virus opgelopen tot 453. In vergelijking met zondag is dat een toename van 26. Opvallend; zeventien daarvan wonen in de gemeente Goes. Het totale aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt, die verschijnselen van coronavirus heeft.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de ziekenhuisopnames in Zeeland tot nu toe en de aangrenzende gemeenten. Ga met de muis over de bollen voor de relatieve cijfers per gemeente.

Kaartje niet te zien? Klik dan op deze link.