Korter open en maximum aantal klanten zorgen voor rust in woonwinkels

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, de koepel van alle Veiligheidsregio's in Nederland, riep vanmorgen al op om vooral niet naar de meubelboulevards te gaan. En die boodschap is aangekomen, want rond het middaguur stond er slechts een tiental auto's op de parkeerplaats van Morres Wonen in Hulst. Normaal gezien zou het terrein op dit tijdstip al goed gevuld, zo niet al helemaal vol staan.

"Het is aanzienlijk rustiger dan we gewend zijn", zegt Walter van de Griendt, directeur van Morres. "Maar in de eerste plaats komt dat omdat de grens met Vlaanderen dicht is. En zeventig procent van onze klanten komt uit België." Tel daar de waarschuwingen bovenop die door de Nederlandse overheid zijn afgegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven, en je hebt een rustige winkel, met slechts hier en daar een bezoeker.

Spreiding

Zodra er meer dan 25 bezoekers bij Morres binnen zijn, gaan er medewerkers op pad om de bezoekers zoveel mogelijk uit elkaar te houden en te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op een plek of afdeling zijn. "Maar zo'n probleem ontstaat bijna niet in een grote winkel als deze", legt een tevreden Van de Griendt uit. "Helaas, zou ik eigenlijk bijna moet zeggen."

Want het is al sinds de dag dat België de grenzen sloot, een stuk rustiger in de winkel tijdens openingstijden. "Maar doordat iedereen nu thuis zit, willen ze toch ineens dingen aan gaan pakken of veranderen", legt Van de Griendt uit. "Dus zien we meer aanvragen binnen komen van mensen die advies willen en buiten openingstijden, op een rustig moment, langs willen komen."

Anderhalve meter

Daarnaast ziet Walter van de Griendt ook een nieuwe werkelijkheid ontstaan, die van de anderhalve meter samenleving. Hij houdt er rekening mee dat de maatregelen nog wel een half jaar of een jaar kunnen duren. Hij is er klaar voor en denkt aan de nieuwe afstandsnorm te kunnen voldoen, maar vreest voor de kleinere winkels. "Ik denk dat die dan wel in de problemen komen."

(foto: Omroep Zeeland)

Andere winkels

Morres was niet de enige Zeeuwse meubelwinkel die vandaag open was. Zo waren de winkels op de meubelboulevard in Middelburg en Goes ook open. Die winkels hadden vergelijkbare maatregelen genomen zoals in Hulst. Alleen verschilde het in de aantal bezoekers die ze tegelijkertijd naar binnen lieten.

Onverantwoord

Woonboulevard Poortvliet op Tholen vond het niet verantwoord om open te gaan en hield de deuren vandaag dicht. Directeur Hermen Bouman kon van tevoren niet goed inschatten hoeveel mensen er vandaag zouden komen, en kon daarom ook niet bepalen welke voorzorgsmaatregelen hij moest nemen. "Het is echt uit veiligheidsoverweging dat wij deze keuze maken. We willen altijd de veiligheid van onze klanten en ons personeel kunnen waarborgen."

Bouman ontvangt normaal op Tweede Paasdag zo'n 3.500 bezoekers, vertelde hij in het radioprogramma Zeeland Nu van Omroep Zeeland. Zijn winkel draait dan een omzet die hij anders in een week zou draaien.

Lees ook: