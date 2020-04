Boer Paul Boënne uit Graauw maakte een hart voor de zorg

Het idee begon aan de keukentafel. Samen met zijn zoon Joris keken ze hoe ze het hart uit moesten zetten. Toen zijn zoon zei dat hij het wel zonder GPS kon, was Paul Boënne eerst verbaasd. "Toen we buiten bezig waren, zag ik dat we het binnen een uur zo hadden gemaakt", vertelt de boer uit Graauw.

Een extra steuntje in de rug voor de mensen in de zorg. Dat is de boodschap achter dit hart. Het hart is speciaal bedoeld voor Veneranda Boënne, de vrouw van Paul. Ze werkt bij zorginstelling ZorgSaam op een afdeling met demente ouderen. "Mijn vrouw, maar ook anderen mensen, hebben zeker in deze tijd een extra zetje nodig. Dat ik er nu zoveel reacties op krijg, vind ik wel leuk", zegt Boënne.