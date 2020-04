Veiligheidsregio Zeeland vindt dat de Paasdagen goed zijn verlopen

Het was mooi weer dit weekend, meldt de VRZ, en wij waren daarom extra alert. Maar we kunnen echt heel tevreden zijn over hoe het in het algemeen is gegaan in Zeeland. 'Samentegencorona' is een slogan, maar die woorden hebben we met elkaar ook echt in de praktijk gebracht. De Zeeuwen laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen en dat ze de maatregelen snappen.

Enkele voorvallen

Er waren volgens de VRZ wel enkele voorvallen, en boetes waren ook her en der nodig, maar we zien toch over het algemeen weinig problemen. Dat is een compliment voor iedereen. Want het is niet makkelijk je gedrag ineens zo ingrijpend aan te passen voor een gevaar dat je niet kan zien. Op ieder moment van de dag én overal waar je je beweegt.