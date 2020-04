Goedemorgen! Rustige paasdagen en concert pikken vanaf balkon

"De paasdagen zijn goed verlopen in Zeeland", liet de VRZ gisteravond via Twitter weten. "Het was mooi weer dit weekend en wij waren daarom extra alert. Maar we kunnen echt heel tevreden zijn over hoe het in het algemeen is gegaan in Zeeland."

Dementerenden die in groepswoningen op het Ambachtsveld in Oost-Souburg wonen, konden gisteren vanaf hun balkon genieten van een speciaal concert. Een uur lang klonk uit de mond van zanger Marco Paulo echte Nederlandse volksmuziek.

Al decennialang staat Tweede Paasdag bij meubelboulevards en -winkels rood omcirkeld in de agenda's. Traditiegetrouw is dit de dag waarop hordes mensen voor een nieuwe bank, kast of tafel komen kijken. Gisteren was alles net even wat anders.

Misschien heb je het al voorbij zien komen. Het enorme hart dat boer Paul Boënne uit Graauw samen met zijn zoon Joris maakte. Het hart is bedoeld voor alle mensen in de zorg en in het speciaal de vrouw van Boënne die ook in de zorg werkt.

In het veld op zijn akker maakte Paul Boënne dit hart (foto: Omroep Zeeland)

De dag begint bewolkt, maar af en toe is er wel ruimte voor de zon. Mogelijk valt er een drup regen. Vanmiddag zijn er opklaringen en blijft het droog. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen wordt het weer wat warmer, dan komt de maximumtemperatuur uit op een graad of 16.