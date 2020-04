Aangifte doen via een videoverbinding, het kan nu ook in Goes

3D-aangifte kan nu ook in Goes (foto: Politie)

3D-aangifte is een aanvulling op andere manieren van aangifte, zoals online of via een persoonlijk gesprek. Op politiebureaus in Terneuzen en Vlissingen kon al langer op die manier aangifte worden gedaan.

Hoe werkt het?

Slachtoffers van een misdrijf moeten eerst via het telefoonnummer 0900-8844 een afspraak maken om in het 3D-aangifteloket aangifte te kunnen doen. Tussen 8.00 en 22.00 uur is het loket beschikbaar.

De politieagent op een andere plek in het land maakt de aangifte. Met een camera in het loket kan ook het legitimatiebewijs van het slachtoffer worden gescand. Mensen die slachtoffer zijn van een 'eenvoudig misdrijf met onbekende dader' wordt gevraagd aangifte te doen via politie.nl.