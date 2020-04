Gedetineerden Torentijd onrustig door vrees voor coronavirus

Gedetineerden zijn bang voor het virus. "Dat levert wat angst en agressie op", legt directeur Madelon van den Berg van Torentijd uit. "Er hoeft maar dit te gebeuren en de vlam slaat in de pan. Dus we kijken iedere dag goed wat de sfeer is en wat er gebeurt zodat we het onder controle kunnen houden."

Alles in aangepaste vorm

Alle activiteiten binnen Torentijd gaan in aangepaste vorm zo veel mogelijk door. Zo wordt er nog wel gesport, maar in kleinere groepen en worden er geen contactsporten meer beoefend. Ook is er nog steeds arbeid binnen de gevangenismuren, met voldoende afstand. Geloofsbijeenkomsten worden in kleinere groepen gehouden.

En gedetineerden mogen geen gebruik maken van verlofregelingen buiten de muren om besmetting te voorkomen. Alle verloven van gedetineerden aan het eind van hun detentie zijn tijdelijk ingetrokken.

Angst en zorgen rond corona maken gevangenen wat agressiever dan anders bij gevangenis Torentijd in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Verplicht anderhalve meter afstand houden in de gevangenis is onmogelijk voor gedetineerden die met zijn tweeën op een cel zitten. Dat wordt door het gevangenissysteem gezien als een soort thuissituatie waarbij familieleden ook geen afstand kunnen houden.

Tijdelijk geen bezoekers welkom

Contact met dierbaren tijdens bezoekuren is voor veel gedetineerden van levensbelang. Dat bezoekers nu niet worden toegelaten heeft dus flinke gevolgen. Wel heeft Torentijd gezorgd voor extra mogelijkheden om te bellen en om te kunnen beeldbellen.

Directeur Madelon van den Berg: "Dat laatste levert ook weer mooie verhalen op. Kinderen die hun slaapkamer kunnen laten zien aan hun vader bijvoorbeeld." Ook heeft een Syrische gedetineerde voor het eerst sinds zes jaar weer contact gehad met zijn moeder.

Controles op het virus Alle gedetineerden zijn drie keer gecontroleerd op temperatuur en mogelijk corona-gerelateerde klachten. Daaruit blijkt dat niemand het virus heeft. Medewerkers en advocaten zijn de enige mensen die de gevangenis nog in- of uitgaan. Bij binnenkomst wordt gemeten of ze verhoging hebben en wordt gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten. Als ze hoesten of verkouden zijn mogen ze niet naar binnen.

Maar wat als het virus toch de gevangenis bereikt? "Dan hebben we allerlei scenario's klaarliggen", zegt Van den Berg. Bij lichte klachten wordt een patiënt meteen geïsoleerd en is overplaatsing naar het gevangenisziekenhuis in Den Haag of zwaardere zorg mogelijk.