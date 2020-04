'Thuiszorgmedewerkers zijn zelf grootste besmettingshaard'

Zorg heeft behoefte aan beschermingsmiddelen (foto: ANP)

Zorgverleners als grootste bron van verspreiding van het virus. Het is volgens De Blok cru, maar de waarheid. Hij verwijst onder meer naar recent onderzoek uit Groningen waaruit blijkt dat meer dan de helft van de geïnfecteerden in de zorg werkt.

In contact met kwetsbare groep

Thuiszorgmedewerkers werken nu nog veelal onbeschermd en gaan van adres naar adres. En juist zij komen bij de meest kwetsbare groep, de ouderen. Waar verzorgingstehuizen praktisch hermetisch zijn afgesloten, werken de thuiszorgmedewerkers vaak zonder bescherming.

Eigengemaakte mondkapjes

De Blok pleit dan ook voor veel meer gebruik van bescherming, zeker door middel van mondkapjes. Buurtzorg ging zelfs zover om mondkapjes zelf te maken. "We hebben gezien dat het voor een deel effectief kan zijn. Mensen kunnen zelf een mondkapje opdoen als zij dat nodig vinden. Het geeft een veilig gevoel voor veel mensen en voorkomt dat je dingen onnodig verspreidt."

De directeur van de thuiszorgorganisatie begrijpt niet waarom er soms in Nederland moeilijk wordt gedaan over het gebruik van mondkapjes. "Er is veel onderzoek naar gedaan. Wij zijn het enige land dat mondkapjes afwijst, waar dat vandaan komt weet ik niet", aldus De Blok. "In Nederland blijven we hardnekkig volhouden dat twee meter afstand houden voldoende is, ik geloof daar niet in."

Verkouden? Altijd een mondkapje!

De Blok vindt dat wanneer iemand verkouden is, hij of zij altijd een mondkapje moet dragen. "Als je niest, komen vochtdeeltjes acht meter ver. Als cliënten hoesten of niezen, zou ik altijd vragen een mondkapje te dragen. En het is ook nog eens bezigheidstherapie: iedereen kan het maken. Als er een vermoeden van corona is, kun je duurdere mondkapjes gebruiken."