Zeeuws dodental naar veertig, ziekenhuisopnamen vlakken af

Zet jouw hulpvraag op de Zeeuwse kaart (foto: OZ)

Curve vlakt af

De nieuwe patiënten komen uit de gemeentes Goes en Schouwen-Duiveland. Er zijn in totaal 125 Zeeuwen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de RIVM-cijfers die vandaag zijn bekend gemaakt. De curve van de ziekenhuisopnamen in Zeeland gaat dus nog steeds omhoog, maar is de laatste twee weken wel iets aan het afvlakken.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Bovenstaande curve is gebaseerd op de RIVM-statistiek per dag, die je onderstaande grafiek ziet.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Bergen op Zoom

In het ziekenhuis van Bergen op Zoom was gisteren een plotselinge stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten. In een dag kwamen er dertien opnames bij. Op onderstaande kaart zie je de aantallen ziekenhuisopnamen per gemeente in Zeeland en aangrenzende gemeenten. Klik op de bollen voor extra informatie per gemeente.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.