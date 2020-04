'Hang een Zeeuws Meisje voor het raam'

project op basisscholen over vrijheid (foto: Rem van den Bosch)

Het project had deze maand een groots hoogtepunt moeten bereiken als belangrijk onderdeel van de Vrijheidexpress en een tentoonstelling in de Koorkerk in Middelburg tijdens de uitreiking van de Four Freedoms Awards, maar dat feest ging door het coronavirus niet door.

Woorden in beeld

Van Den Bosch bracht de vier vrijheden van Roosevelt - vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees - in beeld. Hij koppelde meisjes in Walcherse dracht aan thema's als migratie en diversiteit met als doel ze beter bespreekbaar te maken en door te geven aan volgende generaties.

De kinderen houden soms 'vrijheidswoorden' omhoog of dragen een van de vier vrijheden geborduurd op hun schorten.

Rem van den Bosch doet zijn verhaal in Zeeland wordt wakker

Een tentoonstelling op een openbare plek zit er nu even niet in, dus gaat het project online door. De poster is te downloaden. Van den Bosch hoopt dat mensen de poster achter hun raam hangen. En bij wie zelf een idee over vrijheid heeft en wil vertellen wat vrijheid voor hem of haar betekent, brengt Van den Bosch persoonlijk een poster langs.