Gids Marc: 'Grenspark Groot Saefthinghe wordt een mooi plaatje'

Een walhalla voor vogels moet het worden. Niet alleen op en rond de slikken en schorren die over een aantal decennia zullen ontstaan op de plekken waar nu de polder nog zichtbaar zijn, maar ook verderop in het achterland. "Daar willen we de bruine kiekendief weer terug halen. Daarom zijn met boeren in de streek overeenkomsten gesloten om hun gewassen daar op af te stemmen", vertelt Pannier. Ecologisch boeren staat hier hoog in het vaandel.

Rondleiding met oldtimer-tractor

Pannier geeft met zijn antieke trekker rondleidingen door het gebied en vertelt over de geschiedenis en toekomstplannen. Hij is er een van de zogenoemde 'streekholders'; bewoners en belanghebbenden die de afgelopen jaren mee konden praten over hoe het ingericht en onderhouden moet worden. En die er met deze rondleidingen een graantje van mee pikt. Want natuur kan mooi zijn, maar er moet ook brood op de plank komen.

Toekomstbeeld: een heuvel van afgegraven grond uit de Hedwigepolder met daarop een uitkijktoren (foto: Ro en Ad Architecten)

Om het zo natuurlijk mogelijk te houden zijn daarom alleen kleinschalige recreatie- en horecavoorzieningen toegestaan. Waar de bezoekers kunnen verpozen wanneer ze uitgewandeld of klaar zijn met vogels spotten.

Panoramaheuvel in Hedwigepolder

Het park strekt zich uit vanuit de Westerschelde richting Antwerpen en Hulst en de ondergrens vormt ongeveer het Belgische Beveren. Van de afgegraven grond in de Hedwigepolder wordt straks - zo is het plan - een panoramaheuvel gemaakt, met daarop een uitkijktoren van waaraf je het getijdengebied kunt overzien.

Een toekomstschets: 'kiekendiefvriendelijke teelten' in het gebied (foto: Ro en Ad Architecten)

De afgelopen jaren investeerden België en Nederland er bijna drie miljoen euro. Er werden onder meer poelen gegraven voor amfibieën, vleermuiskasten geplaatst en uitkijkpunten langs wandel- en fietspaden gemaakt.

Het zal nog even duren voordat het eerste water de afgegraven Hedwige en Prosperpolder in zal stromen. Intussen proberen Vlaanderen en Nederland Europese subsidies binnen te halen voor de verdere ontwikkeling.

Pijn en woede

Marc Pannier kun je met recht een enthousiast pleitbezorger van het grenspark noemen. Maar hij weet dat niet iedereen in de streek dat enthousiasme deelt. "Natuurlijk begrijp ik de pijn en woede bij landbouwers die hun vruchtbare grond hebben moeten afstaan."

Luister hier naar Marc Pannier over het Grenspark Groot Saefthinge

Maar de geschiedenis ligt achter ons en we moeten nu vooruit. Het is nu aan alle betrokkenen - dus de Haven van Antwerpen, de natuurorganisaties, de boeren en de bewoners - om te kijken wat we ervan kunnen maken."