Afscheid nemen vanuit de auto bij uitvaartcentra in Terneuzen en Vlissingen

Toch mogelijkheid om afscheid te nemen met drive through condoléance (foto: niekverlaan)

Vanwege het coronavirus mogen er momenteel niet meer dan dertig mensen bij een uitvaart zijn en moet er voldoende afstand gehouden worden. Ook wordt lichamelijk contact afgeraden. Daardoor is het bijna onmogelijk geworden om een condoleance te organiseren.

"Mensen hebben daar veel moeite mee", vertelt uitvaartverzorger Adrienne Klein uit Veere. "Ik heb er echt even over na moeten denken want dit is volledig buiten onze comfortzone. Maar op deze manier kunnen we toch een uitvaart bieden die in de buurt komt van de wensen van de overledene en nabestaanden en we denken dat afscheid nemen voor veel mensen belangrijk is voor de verwerking. Ook al is het vanuit de auto."

Koffie en cake

Bij een drive-through wordt de kist buiten neergezet en kunnen familie, buren, vrienden en collega's met hun auto op afstand langs de kist rijden. Klein: "Mensen kunnen vanuit de auto een bloem leggen of een kaart achterlaten. En als de nabestaanden dat willen kunnen ze gecondoleerd worden. Ik zie ook mogelijkheden dat mensen koffie krijgen met iets erbij. Of een lunch to go. Wel voor in de auto."

Een punt waar nog goed over nagedacht moet worden, is dat er alleen genodigden komen. "Je wilt niet dat er allemaal mensen aanschuiven die het interessant vinden. Dat is niet de bedoeling."

Niet alleen voor Monuta

Deze manier van condoleren is vanaf nu mogelijk bij uitvaartcentrum De Voorzorg in Vlissingen en het crematorium in Terneuzen, beiden vallen onder Monuta. Toch kunnen andere uitvaartcentra gebruik maken van de drive-through in Vlissingen, vertelt Klein. "In de eerste instantie voelt het misschien wat onbeholpen. Je wilt een arm om iemand heen slaan of een goede hand geven. Maar nu blijkt dat een blik van iemand, ook al zit hij of zij in de auto, heel veel kan zeggen."