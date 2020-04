'Even' op paasvisite, Bart fietste afgelopen weekend ruim 320 kilometer om zijn familie te zien

Bart van Trigt en zijn fiets (foto: Bart van Trigt)

"Ik heb er van genoten, alleen op het einde was het wel eventjes zwaar", zegt Bart van Trigt. Dat had misschien ook te maken met het feit dat hij niet voor de kortste route -die ongeveer 170 kilometer is- heeft gekozen. "Ik ben lekker langs de kust gegaan, dus uiteindelijk heb ik zo'n tweehonderd kilometer gefietst", legt Van Trigt uit.

Openbaar vervoer

"Normaal reis ik altijd met het openbaar vervoer, dus ik heb ook geen auto, maar dat probeer ik nu zoveel mogelijk te vermijden", legt Van Trigt uit. "Dus ik dacht: 'Dan maar op de fiets.'"

"Ik zou eigenlijk dit weekend gaan toerskiën, maar dat ging niet door." Dus zocht Van Trigt een andere uitdaging. Een win-win, want zijn familie wilde hij ondertussen ook wel weer eens zien. "We hebben een hechte familie, we zijn graag bij elkaar, zeker met Kerstmis en Pasen."

Van Trigt komt uit Zeeland en doet een onderzoek aan de TU Delft naar het verminderen van blessures bij honkbal- en tennisspelers. "Of zo'n fietstocht verstandig is...", hij valt even stil. "Ik ben in goede conditie, dus dat lukte wel."