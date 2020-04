Goedemorgen! 'Gewoon naar school' en noodkreet speeltuinen

Al 4 weken is het stil in speeltuinen en kinderboerderijen. En dat heeft grote financiële consequenties, zegt branchevereniging NUSO. In een enquête onder haar leden zegt 94 procent inkomsten mis te lopen vanwege de coronacrisis. De speeltuinen willen nu duidelijkheid van de gemeente over mogelijke steun en subsidies.

Finn 'moet' toch twee keer per week naar school (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang op de basisschool is de afgelopen weken sterk toegenomen. Kinderen met ouders in een vitaal beroep kunnen nog steeds naar de kinderopvang of school gebracht worden. "De eerste week vingen we 1,5 procent van de 30.000 basisschoolkinderen op. Nu zit dat op drie procent", zegt Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland.

Leraren naar leerlingen

In Heinkenszand komt de school naar de leerlingen toe. Leraren van basisschool De Wegwijzer gaan vandaag bij hun leerlingen op bezoek. En ze nemen een bloemetje mee voor de ouders van de leerlingen om ze te bedanken voor het thuisonderwijs tijdens de schoolsluiting.

Afscheid nemen vanuit de auto bij uitvaartcentra in Terneuzen en Vlissingen (foto: niekverlaan)

Vanwege de coronamaatregelen mogen er momenteel maximaal dertig mensen bij een uitvaart zijn en moet er voldoende afstand gehouden worden. Het is daardoor praktisch onmogelijk om een condoleance te organiseren. Daar hebben ze in Vlissingen en Terneuzen een oplossing voor gevonden: de drive-through condoleance.

Weer

Het is vandaag een overwegend zonnige dag met vanmiddag wel wat stapelwolken. De eerste uren is het nog koud met temperaturen tussen de 1 en 5 graden, maar vanmiddag wordt het warmer en komt de maximumtemperatuur uit op een graad of 15 aan zee. Landinwaarts wordt het warmer: 17 graden.