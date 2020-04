Aantal opgevangen leerlingen neemt toe: zo ziet het eruit als je wél naar school 'moet'

De toename van het aantal kinderen zit hem vooral in het feit dat ouders met vitale beroepen in het begin zelf nog hun kinderen probeerden op te vangen. Toen duidelijk werd dat de sluiting weken zou duren, hadden ze geen andere keus dan hun kinderen op school op te laten vangen. "De eerste week vingen we 1,5 procent van de 30.000 basisschoolkinderen op. Nu zit dat op drie procent", zegt Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland.

Op de Theo Thijssenschool hadden ze op de eerste dag geen enkele leerling om op te vangen. "De eerste week viel ook erg mee, maar de laatste twee weken is het wat toegenomen. Op drukke dagen vangen we zeventien leerlingen van de in totaal vierhonderd op", vertelt directeur Marienke van Iwaarden.

Finn 'moet' toch twee keer per week naar school (foto: Omroep Zeeland)

Ismaël en Finn zitten in groep 8 en vinden het helemaal niet erg om op school te zijn. "De meesters en juffen kunnen je goed helpen als je een vraag hebt. Papa en mama soms niet altijd", vertelt Ismaël. "Volgend jaar ga ik naar de middelbare school, dus ik vind het wel fijn om alles nog goed door te nemen", zegt Finn.

Niet iedereen vindt het even leuk

Sep en Youssef uit groep 4 vinden het iets minder leuk om op school te zijn. "Hier moeten we alleen maar hard werken. Thuis hoeft dat niet", zegt Youssef.

De sluiting van de scholen duurt in ieder geval nog tot en met de eerste week van de meivakantie (28 april). Of scholen ook in de meivakantie de deuren open houden voor opvang is nog niet duidelijk.