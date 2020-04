Iets later dan gepland heeft Reimerswaal een nieuwe wethouder

Maarten Both geïnstalleerd als wethouder van Reimerswaal (foto: Gemeente Reimerswaal)

Both volgt wethouder Jaap Sinke op die twaalf jaar wethouder was in Reimerswaal. Sinke stelde zijn vertrek eind vorige maand uit, omdat het toen door de coronacrisis nog onduidelijk was wanneer zijn opvolger geïnstalleerd kon worden.

Burgemeester José van Egmond sprak haar waardering uit voor Sinke en gaf hem een bos bloemen. Ze beloofde dat er op een later moment uitgebreid wordt stilgestaan bij het afscheid van de wethouder.

Nu Both wethouder is, kwam er een zetel vrij in de gemeenteraad van Reimerswaal. Die plek is ingenomen door Tonnie Bliek, die gisteravond werd beëdigd als nieuw raadslid voor de SGP.