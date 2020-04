Hij is weer gesignaleerd: opgepast voor de harige bastaardsatijnrups

Bastaardsatijnrups in duingebied Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De bastaardsatijnrups is de afgelopen tijd met name in het duingebied in de gemeente Sluis gezien. "Deze rups heeft irriterende brandharen en kan allergische reacties veroorzaken, dus probeer contact te vermijden", schrijft het waterschap op Twitter.

Waarschuwingsborden

Vandaag of morgen worden waarschuwingsborden geplaatst bij de duinovergang aan de Zwartepolderweg bij Cadzand. Het waterschap laat weten de rups niet op een chemische manier te willen bestrijden, omdat dat ook het leven aan andere dieren kost.

Net als de eikenprocessierups heeft de bastaardstaijnrups irriterende brandharen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Ook dieren kunnen daar last van hebben, meldt GGD Zeeland.

Overlast in mei en juni

Voorgaande jaren hadden mensen vooral eind mei en begin juni last van de brandharen. Dan is de laatste ruiperiode: de haren van de rups worden dan in de cocon verzameld. Ook later in de zomer kan de rups, die dan waarschijnlijk al een vlinder is, overlast veroorzaken: haren die zijn achtergebleven in het nest of cocon kunnen door de wind worden verspreid.

Kleren warm wassen

Als je in contact bent gekomen met haren van de rups, adviseert de GGD om kleren met een handschoen uit te doen en zo warm mogelijk te wassen. Wrijven over de huid wordt afgeraden, beter is om de losse brandharen eerst met stromend lauw water af te spoelen.

Bij ernstige huiduitslag of blijvende irritatie aan de ogen, wordt geadviseerd contact op te nemen met je huisarts.