Bolderkarren vol met bloemen en cadeautjes: 'Leerlingen en ouders, bedankt!'

"Wij zijn ontzettend trots op de ouders, dat ze in deze moeilijke tijden in combinatie met hun eigen werk ook nog hun kinderen kunnen lesgeven", zegt Marnix Maljaars, directeur van basisschool De Wegwijzer. "Onze leerkrachten zijn al de hele ochtend op pad met bolderkarren vol met bloemetjes, cadeautjes en chocolade. We gaan alle adressen langs."

Schooldirecteur Marnix Maljaars bedankt alle ouders en kinderen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. (foto: Omroep Zeeland)

Magda Rottier en Dianne Hoekman geven beiden thuis les aan hun kinderen. "Soms kan het best pittig zijn, ook in combinatie met je werk natuurlijk", vertelt Dianne. Magda beaamt dit en vult aan: "Daarnaast moet je ook alle lesstof weer weten op te rakelen, het is natuurlijk al even geleden dat wij deze rekensommen gezien hebben. Gelukkig worden we vanuit de school wel goed begeleid."

Het is natuurlijk al even geleden dat wij deze rekensommen hebben moeten maken!" Magda Rottier, moeder die thuis lesgeeft.

"We hopen op deze manier, met dit bedankje, toch de ouders een beetje te steunen", zegt directeur Maljaars. "Alle ouders zetten zich ontzettend in en daar ben ik enorm trots op en blij mee. Dus ouders en leerlingen: bedankt! Wel hopen we natuurlijk dat we na de meivakantie weer open kunnen, maar dat is natuurlijk nog afwachten."