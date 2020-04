Trainer Kloetinge in de race om beste trainer te worden

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

"Marcel is een trainer die de groep ieder jaar beter maakt", vindt organisator Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON). "Hij kan goed schakelen tussen trainen, coachen, managen en het menselijke aspect."

Ook roemt de VVON zijn aanvallende speelstijl en nuchtere en ontspannen houding voor de wedstrijden. De trainer uit Middelburg was bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer bij de Bevelandse club. Kloetinge stond op de eerste plek in de 1e klasse C van het zaterdagvoetbal op het moment dat de competitie werd stilgelegd.

'M'n kansen? Eitje'

"We zijn hard aan het werk om stappen te zetten binnen de club", reageert trainer Marcel Lourens op zijn nominatie. "Om zo hoog mogelijk te spelen. Dit is mooi om mee te krijgen."

Hoe hij zijn kansen inschat? "Een eitje", grapt hij. "Die trainer van AFC is landkampioen geworden in de tweede divisie, die moet ik wel kunnen hebben." Hij lacht. "Ik moet eerlijk zijn, in Zuid heb je natuurlijk toch iets minder... Maar ik ben erg vereerd, hartstikke leuk om tussen deze clubs te staan."

Ik kan niet wachten om weer naar de club te rijden en gewoon weer met de jongens bezig te zijn

Toch voelt de nominatie ook dubbel nu er niet gevoetbald mag worden. "Je mist het ontzettend, daar zijn geen woorden voor. Je ondergaat het, maar ik kan niet wachten om weer naar de club te rijden en gewoon weer met de jongens bezig te zijn."

Uitreiking nog onbekend

Lourens is genomineerd voor district Zuid 1 van de KNVB en neemt het op tegen vijf andere trainers. Wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk. Dit zou normaal op 7 mei tijdens het Nederlands Trainercongres in het stadion van PEC Zwolle gebeuren, maar die is uitgesteld naar een nog te bepalen datum.