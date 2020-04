Musea tonen zich online, 'maar het echte museum is toch leuker'

Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Uit een onderzoek van DirectResearch blijkt dat 45 procent van de Nederlanders zegt het cultuurbezoek, zoals een bezoekje aan het museum, te missen. "Fijn om te horen", zegt Karin Kroese van het Maritiem MuZEEum in Vlissingen.

Echte museum toch leuker

Kroese had dat ook al gemerkt dat het museum wordt gemist aan de enthousiaste reacties van mensen op wat het museum online aanbiedt, zoals een rondleiding en een speurtocht. "Maar het echte museum is toch leuker", hoorde ze ook van een online-bezoeker.

Kroese heeft de stille hoop dat met de activiteiten online een nieuwe publiek wordt aangeboord, en dat die nieuwe mensen straks ook echt naar het museum komen. "We geven mee: 'kom vooral ook als we echt open zijn.' De locatie maakt het allemaal nog veel mooier." Behalve de vaste collectie beveelt Kroese alvast de toekomstige tentoonstelling over de inundatie van Walcheren aan.

Weer wat terugverdienen

De toestroom van publiek zou betekenen dat weer wat wordt verdiend, en dat is broodnodig na een periode dat geen enkel kaartje is verkocht. Kroese durft niet zeggen hoe lang dat nog kan worden volgehouden.

Piet van Dijke en Wil Nelisse van het museum met de tekeningen van de nieuwbouw (foto: Omroep Zeeland)

De deur van Museum De Meestoof in Sint-Annaland zit ook potdicht, maar dat is al sinds een half jaar voor de coronamaatregelen het geval. Het museum wordt ingrijpend verbouwd. "We zijn bijna klaar", meldt bestuurslid Wil Nelisse. "De officiële heropening stond gepland voor komend weekend, maar dat gaat natuurlijk niet door."

Op zich is de vertraagde opening niet zo erg, vindt Nelisse. "Nu kunnen we alles op het gemak netjes afwerken." Maar over een dag of tien is dat gebeurd, en dan wil De Meestoof heel graag laten zien hoe mooi het allemaal is geworden. Er is bijvoorbeeld een grote ontvangsthal en veel meer tentoonstellingsruimte om de collectie te tonen.

Merklap weer thuis

Nelisse beveelt in het bijzonder aan om te komen kijken naar een bijzonder merklap, gemaakt door een vrouw uit Sint-Annaland. Die lap reisde met de vrouw naar het toenmalig Nederlands-Indië, kwam in drie jappenkampen terecht en is nu, geschonken door de eigenaar, weer 'thuis op Tholen'.

Museum Het Warenhuis (archief) (foto: Museum Het Warenhuis)

Piet de Blaey van museum Het Warenhuis in Axel noemt de situatie waarin we terecht zijn gekomen 'behoorlijk wennen'. " We waren in volle vaart aan de slag, en zijn abrupt tot stilstand gekomen." De ongeveer negentig vrijwilligers hebben het daar ook niet makkelijk mee, signaleert hij.

Het Warenhuis is een van de musea die via de digitale weg contact probeert te houden met de vrijwilligers en het publiek. Zo wordt elke twee dagen een filmpje online gezet over de huidige wisseltentoonstelling 'Biezonder hoed', en verschijnt elke week een nieuwsbrief.

Biezonder hoed

Over de periode na de coronacrisis wordt ook in Axel druk nagedacht. Er is onder meer sprake van een overzichtstentoonstelling van het werk van kunstenaar Johnny Beerens. En De Blaey hoopt dat de wisseltentoonstelling wat langer kan blijven, want die verdient volgens hem alle aandacht. "Die is echt 'biezonder hoed'."

