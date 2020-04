PvdA: gratis openbaar vervoer in Zeeland

Buurtbus op het busstation in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Wat ze in Luxemburg doen., zou ook een goed zijn in Zeeland, denkt de Zeeuwse PvdA. "Het betekent dat mensen gratis van A naar B kunnen. Dat heeft economische voordelen, maar is ook goed voor het milieu. Want er is nog veel te veel stikstof in de lucht nu", zegt Ralph van Hertum, lid van de PvdA-Statenfractie in Provinciale Staten van Zeeland.

Marinierskazerne

Het idee voor gratis openbaar vervoer in Zeeland is wel eens eerder geopperd. De PvdA haalt het idee nu weer van stal, om het ijzer te smeden nu het heet is. Volgens Van Hertum kan gratis openbaar vervoer betaald worden uit de compensatie die Zeeland krijgt voor de gemiste marinierskazerne. Daarover wordt nu onderhandeld.

"Er zijn ook andere mogelijkheden", schetst het Statenlid. "Zeeland kan voor gratis openbaar vervoer dienen als proeftuin, betaald door de landelijke overheid. Maar je kunt ook denken aan onderwijs en bedrijfsleven die samen met Zeeuwse overheden gaan samenwerken om dit te verwezenlijken."

Is in Luxemburg dus vorige maand begonnen met gratis openbaar vervoer, in de Belgische gemeente Hasselt zijn ze er jaren geleden alweer mee opgehouden. Niet te betalen, was het oordeel daar toen uiteindelijk.

Volgens PvdA-er Van Hertum werd het project in Hasselt slachtoffer van zijn eigen succes. "Mensen gingen zóveel gebruik maken van het gratis openbaar vervoer, dat de overheid er te veel geld op moest toeleggen. Maar dat is een politieke keuze om geen geld te willen bijleggen. Je kan er als overheid ook voor kiezen om dat geld wél bij te leggen."

Treinen

Helemaal uitgekristalliseerd is het PvdA-idee over het gratis openbaar vervoer in Zeeland nog niet. Wat doe je bijvoorbeeld met treinen, die de provincie binnenkomen, en ook weer uitrijden? Moeten de Zeeuwen dan wel gaan betalen, op het moment dat ze Brabant inrijden? "Dat is een punt waar je het dan met elkaar nog over moet hebben", geeft Van Hertum toe.