Een maand corona: inbraken gehalveerd

(foto: Kennelijk houden ook inbrekers afstand)

Het aantal inbraken in de afgelopen periode (15 maart tot en met 14 april) in heel Zeeland blijft steken op 25, maar in dezelfde periode vorig jaar waren er nog 49 inbraken, vrijwel het dubbele.

De cijfers zijn afkomstig van de website politie.nl. Er is niet alleen naar de afgelopen maand gekeken, maar ook naar de twee periodes eraan voorafgaand, dus van 15 januari tot en met 14 februari en van 15 februari tot en met 14 maart.

Op zondag 15 maart werd onder meer de horeca gesloten en begon voor veel Nederlanders het thuiswerken. Dat leidde onmiddellijk tot een daling in de woninginbraken die nog steeds aanhoudt. In de afgelopen zeven dagen bijvoorbeeld werden nog maar zeven inbraken gepleegd.

Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen zijn er sinds 28 maart, dus al ruim twee weken, helemaal geen inbraken meer geweest. In de hele periode vanaf de lockdown komt het totaal onder de Westerschelde op vier inbraken, in dezelfde periode vorig jaar waren het er elf. Verhoudingsgewijs is de afname hier dus nog iets sterker dan in de rest van Zeeland.