Afdeling met dementerenden besmet met coronavirus, meerdere ouderen overleden

Zorggroep Ter Weel (foto: Omroep Zeeland)

Bij de eerste besmettingen zijn ouderen nog op de eigen kamer in isolatie verpleegd, maar toen het aantal besmettingen opliep, is besloten de hele afdeling 'in cohort' te plaatsen. Dat wil zeggen te isoleren van andere afdelingen.

Besmettingsgevaar

"Op een afdeling voor dementerenden is het immers medisch en praktisch gezien onmogelijk om het besmettingsgevaar te elimineren,' meldt de zorgorganisatie. "Cliënten dwalen soms of verzetten zich tegen een verplaatsing. Daarom is een cohortafdeling in dit geval wenselijk: het geeft bewegingsvrijheid terug aan dementerenden en het vergt minder aan- en uitkleedtijd van medewerkers", staat in een persbericht.

De afgelopen tijd zijn besmette ouderen van andere locaties van Ter Weel naar de cohortafdeling overgeplaatst om op andere woongroepen zo goed mogelijk verdere besmettingen tegen te gaan.

Ter Weel heeft negen zorglocaties - het is niet bekend welke afdeling besmet is geraakt (foto: Zorggroep Ter Weel)

Op de speciale corona-afdeling zijn een groot aantal ouderen positief getest op het virus. Niet alle bewoners zijn er ziek van geworden en sommigen hebben enkel lichte klachten. Hoeveel bewoners zijn overleden, is niet bekend.

Aangeslagen

Personeel en directie van Ter Weel is aangeslagen. "We tonen ons medeleven aan alle betrokken", citeert het persbericht directeur Coby Traas: "We begrijpen dat het voor familie heel moeilijk is om op afstand te moeten blijven, zeker nu de bestrijding van het coronavirus er soms toe leidt, dat je je dierbare familielid niet kunt steunen in de laatste levensfase."