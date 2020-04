Oranjevereniging Kloetinge wil dat iedereen het volkslied gaat zingen

Op Koningsdag wapperden vorig jaar volop vlaggetjes (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Bestuurslid Maryse van der Plasse zegt:"Vorig jaar zijn we hier in Kloetinge al gestart met een nieuwe opzet. We hadden een groot feest en allerlei activiteiten. Dit jaar zou dat herhaald worden, en we zouden het zelfs twee dagen gaan vieren. We waren van plan om te starten op zondag met een muzikaal voorprogramma en op maandag hadden we een ontbijt, een obstaclerun, een poppenkast en nog veel meer. Maar helaas gaat dat niet door."

Alternatief

De Oranjevereniging heeft nu een alternatief bedacht. "Een tijd geleden hebben we de koppen bij elkaar gestoken", zegt van der Plasse. "Toen bedachten we om met zijn allen om 10:00 uur 's ochtends het Wilhelmus te gaan zingen. Vanaf de voordeur, vanuit de tuin of het balkon."

Het idee om het volkslied te zingen is ook in de rest van het land geopperd. Zo roept ook het Amsterdamse Concertgebouworkest op tot zingen van het Wilhelmus.