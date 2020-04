Veel schade bij inbraak opleidingskas Westdorpe

Schade bij inbraak in Voorlichtings- en Opleidingscentrum in Westdorpe (foto: Voorlichtings- en Opleidingscentrum in Westdorpe)

Veel dingen zijn beschadigd en weggenomen schrijft de opleidingskas. "Er is veel schade ondanks dat de ongewenste bezoekers maar een paar minuten binnen zijn geweest."

Geen geld

Het opleidingscentrum ziet zich genoodzaakt om geen geld meer in de kas te hebben. "De winkel was al gesloten maar we sluiten nu dus ook de automaat. Het is erg jammer dat we deze beslissing moeten maken, vooral voor onze klanten.Voorlopig is het even bijkomen van de schrik en denken we na over een alternatief."