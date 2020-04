Muziekvereniging Excelsior zoekt contact via wensboom

De boom staat op een rustige plek op een dijk midden in het Zeeuw-Vlaamse landschap. Er is een kleine ladder tegen gezet en er hangen houten bordjes in met allerlei wensen en spreuken. Imke Simpelaar van de muziekvereniging: "Zo kunnen we via de boom toch nog een beetje samen komen op een fysieke manier in plaats van bijvoorbeeld via Whatsapp." Er hangen nu al tientallen bordjes in de boom. "Geweldig", aldus medelid Rini Fenijn over de hoeveelheid bordjes.

Voor Simpelaar springt er niet een bordje uit, maar vooral het werk dat mensen er van hebben gemaakt. Kleine kunstwerkjes met handgeschreven letters tot bordjes die met houtbranders zijn gemaakt. Dat mensen de moeite nemen om wat achter te laten vindt ze mooi. Fenijn: "We hopen ook van harte dat er de komende anderhalve week mensen langs de boom komen en een bordje ophangen, een bordje lezen of een paaseitje eten, want die liggen er ook nog."

Fenijn: "We hadden de stille hoop dat ieder lid iets zou komen ophangen, maar tot onze verbazing beginnen ook mensen van buiten de muziekvereniging bordjes op te hangen." Mede dat heeft ervoor gezorgd dat de wensboom, die eerst begon als Paaswensboom, nu langer actief blijft. Mensen kunnen nog anderhalve week een bordje komen plaatsen en de andere bordjes komen lezen. "Het is nu meer een samenkomstboom", volgens Simpelaar.

