Al 72 patiënten uit ziekenhuis ontslagen

"Het is niet alleen maar kommer en kwel", zegt de longarts van ziekenhuis ZorgSaam, "De coronaziekte kan ernstig verlopen, maar we zien ook mensen die gunstig evalueren en naar huis gegaan zijn. Dat is positief." Van alle 72 ontslagen patiënten zieken de meesten thuis verder uit in quarantaine. Een enkeling is opgenomen in een revalidatiecentrum.

Soms nog weken herstellen

Mensen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, moeten vaak nog een langere tijd herstellen. "Er zijn mensen die heel matig ziek zijn geweest, een goede griep hebben gehad, en die dan nog weken vermoeid zijn", legt Van Pottelberge uit,"en er zijn mensen die longschade hebben opgelopen. Die gaan een wat langer traject tegemoet van herstel en revalidatie."

Inmiddels zijn er landelijke richtlijnen voor de nabehandeling van coronapatiënten met longschade. Ziekenhuis ZorgSaam participeert in een landelijk onderzoekstraject naar het herstel en behandeling van coronapatiënten.

Verpleegkundigen helpen patiënt op de corona-afdeling van ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Van alle ziekenhuispatiënten belandt een op de vijf op de intensive care. "Dat zijn mensen die tijdens de forse griepperiode een tweede periode fors zuurstofgebrekkig worden en op heel korte tijd heel erg achteruit kunnen gaan", zegt Van Pottelberge. "Dat is een gevaarlijke situatie."

Dat is een opsteker voor ons team, dat mensen de strijd winnen" Geert Van Pottelberge, longarts ZorgSaam

"Die mensen zijn ernstig ziek, die blijven vaak lang op de ic liggen", vertelt longarts Van Pottelberge, "Maar ook daar zien we de eerste patiënten die van de beademing af zijn." In ziekenhuis ZorgSaam zijn de eerste drie ic-patiënten overgebracht naar de gewone verpleegafdelingen. "Dat is een opsteker voor ons team, dat mensen de strijd winnen en naar de afdeling kunnen gaan."

72 mensen uit ziekenhuis naar huis In totaal zijn 72 mensen uit de twee Zeeuwse ziekenhuizen ontslagen. 39 mensen uit ziekenhuis Adrz in Goes en 33 mensen uit ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. De twee ziekenhuizen hebben de afgelopen weken vele tientallen coronapatiënten opgenomen en behandeld. Eind maart lagen er in de ziekenhuizen vijftig patiënten. Op dit moment liggen dertig mensen met een coronabesmetting in de twee Zeeuwse ziekenhuizen. Zestien van hen op de intensive care. In ziekenhuis ZorgSaam zijn de afgelopen weken twaalf patiënten overleden. In ziekenhuis Adrz in Goes zijn elf mensen overleden. Dat zijn niet alleen mensen uit de eigen regio. De ziekenhuizen vangen ook patiënten op uit de overbelaste Brabantse ziekenhuizen. Niet iedereen die ziek wordt, moet naar het ziekenhuis. Maar een klein percentage van mensen die een coronabesmetting oploopt, wordt zo ernstig ziek dat zij in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

