Rechtbank Middelburg gaat weer meer zaken oppakken

Niet alleen telehoren (het horen van mensen op afstand), maar ook schriftelijke of telefonische behandelingen van zaken moeten er voor zorgen dat de rechtbank meer zittingen kan gaan doen. Dat moest de afgelopen weken wel allemaal technisch ingericht worden.

Rechtbankpresident Nol Vermolen geeft aan dat dat best ingewikkeld kan zijn. Zo zitten niet alle verdachten die de Middelburgse rechtbank ziet in gevangenis Torentijd. Die verblijven in heel het land en moeten soms tegelijk in een zaak worden gehoord. Dat is een heel geregel.

Urgent De afgelopen weken werden er alleen urgente zaken behandeld. Een niet zo goed gekozen term volgens de rechtbankpresident want voor alle betrokkenen is een rechtszaak urgent. Het ging dan om zaken waarbij bijvoorbeeld moest worden besloten over een voorarrest, een faillissement of jeugdrecht. Toch ging linksom of rechtsom tachtig procent van de zaken door de afgelopen weken volgens Nol Vermolen.

De rechtspraak is openbaar, maar de publieke tribune die voor iedereen toegankelijk is blijft voorlopig dicht. 'Dit gebouw is gesloten voor bezoekers' staat er naast de ingang te lezen. Toch wil de rechtbank zoveel mogelijk in de openbaarheid blijven werken. Zo kan de media zaken gaan volgen via Skype en zo belangstellenden op de hoogte houden. Ook worden uitspraken nog steeds gepubliceerd op Rechtspraak.nl waar iedereen ze kan lezen.

Een zaak via videoverbinding bij de rechtbank in Breda (foto: Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

Er is de afgelopen weken tachtig procent van de zaken behandeld van wat er behandeld had moeten worden volgens rechtbankpresident Nol Vermolen. Uitspraken die konden worden gedaan, zijn gedaan. "Dat neemt niet weg dat we na deze periode natuurlijk te maken zullen krijgen met een vooruitgeschoven groep aan zaken." Er kan wat hem betreft beter nu al worden nagedacht hoe dat dan opgelost moet worden."