Goedemorgen! Wensboom en verdriet bij zorgcentra

Ondertussen snakken veel mensen steeds meer naar contact met anderen. Dat kan op allerlei manieren, zoals met een wensboom. Tussen Zuidzande en Oostburg kun je op een knotwilg een boodschap voor een ander kwijt. Er wordt volop gebruik van gemaakt.

De wensboom van muziekvereniging Excelsior (foto: Omroep Zeeland)

Personeel en directie van Zorgroep Ter Weel zijn aangeslagen. De afgelopen periode zijn bewoners besmet geraakt met corona en ook zijn meerdere van hen overleden aan het virus. De zorggroep heeft een speciale afdeling opgezet waar personeel in berschermende kleding werkt.

Directeur Coby Traas: "We begrijpen dat het voor familie heel moeilijk is om op afstand te moeten blijven, zeker nu de bestrijding van het coronavirus er soms toe leidt, dat je je dierbare familielid niet kunt steunen in de laatste levensfase."

Zorggroep Ter Weel locatie Goes (foto: Omroep Zeeland)

Voor vissers is er goed nieuws in barre tijden. Sinds de coronacrisis is de Nederlandse vishandel met Duitsland, België en Italië weggevallen en het Europees parlement wil vissers daarom steunen. Het Europees visserijfonds stelt 2,2 miljard euro beschikbaar, waarvan naar schatting 30 tot 40 miljoen bestemd is voor de Nederlandse visserij.

Zeeuwse vissersvloot ligt aan de ketting in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Zangers en zangeressen opgelet. Jullie hebben nog anderhalve week de tijd om te oefenen op de tekst en melodie van ons volkslied. Er is namelijk opgeroepen om op Koningsdag om klokslag 10:00 uur vanaf een balkon, vanuit de tuin of bij de vooordeur met gepaste afstand maar met luid volume het Wilhelmus te zingen.

De oproep is onder meer gedaan door de Oranjevereniging van Kloetinge. Wie zin heeft, is uitgenodigd om mee te doen. En je hoeft niet per se uit Kloetinge te komen, de oproep is ook op andere plaatsen in het land gedaan. Dus blijf thuis, maar zing mee.

Mistig en zonsopkomst bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner)

Het weer:

Er is vandaag veel zon, met wel nog wat hoge bewolking. Het wordt ook weer wat warmer dan gisteren: de maximumtemperatuur is 18 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland, met daarbij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind.